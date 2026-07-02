Encabezó Manuel Marrero visita de trabajo a Pinar del Río

El miembro del Buró Político y primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, lideró este miércoles una visita de trabajo a la provincia de Pinar del Río, con el objetivo de analizar la implementación de las transformaciones económicas y sociales en el territorio.

En la reunión participaron las máximas autoridades provinciales, así como directivos de empresas y organismos locales, quienes intercambiaron criterios sobre los avances y desafíos en la aplicación de las medidas.

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Foto de portada: Cubadebate