Celebra el CIGB su aniversario 40 de fundado

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, participó este miércoles en la ceremonia por el aniversario 40 del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología.
A la celebración asistieron también el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, y la directora del CIGB, Marta Ayala Ávila, ambos miembros del Buró Político.
Durante el acto se evocó la impronta de Fidel Castro, artífice del desarrollo de la biotecnología cubana, cuya visión permitió convertir a esta institución en referente internacional.
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