Colaboradores cubanos de la salud en Venezuela se encuentran fuera de peligro tras sismo

Inmediatamente que se conoció del sismo ocurrido en la República Bolivariana de Venezuela, el Ministro de Salud Pública de Cuba, Doctor José Angel Portal Miranda, estableció comunicación con la Dirección de la Misión Médica en ese país, la cual informó que lograron intercambiar con los equipos de trabajo en los 24 estados donde contamos con colaboradores, quienes se encuentran fuera de peligro y muchos de ellos incorporados desde el primer momento de los sucesos a las labores asistenciales en función del pueblo venezolano.

Los colaboradores de la Misión Médica Cubana en Venezuela ratifican su compromiso con la salud y el bienestar del pueblo en medio de la difícil situación que atraviesa esa nación hermana, expresa una nota del Ministerio de Salud Pública del archipiélago.

Cuba rinde tributo a Ramiro Valdés Menéndez en Santa Clara

  • Sin comentarios
Cuba rinde tributo a Ramiro Valdés Menéndez en Santa Clara
Redacción Caribe
Leer más
Tomada de Radio Angulo.

Sesiona pleno nacional de la Federación de Mujeres Cubanas

  • Sin comentarios
Asistió la miembro del Buró Político y secretaria general de la FMC Teresa Amarelle Boue además de miembros del secretariado y todas las representaciones de los terrirorios.
Redacción Caribe
Leer más
Foto tomada de Cubahora. 

Retiro directo de fondos de cuentas con deudas fiscales

  • Sin comentarios
Así lo establece la Resolución 126/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy

No hay programas programados para hoy.

Más vistos
Tomado de Cubadebate.

Propuestas de transformaciones económicas y sociales en Cuba

Colaboradores cubanos de la salud en Venezuela se encuentran fuera de peligro tras sismo

Central termoeléctrica Antonio Guiteras sincroniza al SEN

Avanzan trabajos finales en termoeléctrica Guiteras y prevén su reincorporación al SEN este domingo