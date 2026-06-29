Cuba confirma dos víctimas mortales tras terremotos en Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba confirmó el fallecimiento del ciudadano cubano Lupercio Adrian D’Pérez y Pando, víctima de los potentes terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio. La información fue divulgada en redes sociales por Ana Teresita González Fraga, directora general de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior (DGACCRE), quien transmitió las sentidas condolencias de la Cancillería a los familiares y amigos del fallecido.

La DGACCRE informó que continúa «sin descanso» en la búsqueda de información junto a las autoridades venezolanas, la Asociación de Cubanos Residentes en Venezuela (Acreven) y los colaboradores cubanos en el país, con el objetivo de confirmar la situación del resto de los connacionales que pudieran haber resultado afectados. González Fraga precisó que la información disponible es dispersa e imprecisa, por lo que se mantiene un riguroso proceso de indagación para poder informar con la mayor certeza posible, de manera prioritaria, a los familiares de las víctimas.

En una actualización posterior, la directora general informó sobre el fallecimiento de la menor de edad Vanessa Martínez Rodríguez, ocurrido también durante los sismos. El padre de la niña fue quien reportó la trágica noticia a las autoridades consulares. Asimismo, se reporta la presunta desaparición de otros 24 ciudadanos cubanos, sobre los cuales se mantienen las labores de búsqueda.

La Cancillería cubana ha reiterado que desde el primer momento, los funcionarios de la Embajada y el Consulado en Venezuela, junto a los colaboradores y la asociación de residentes, recorren hospitales y centros de acogida para dar con el paradero de los cubanos desaparecidos. Las autoridades consulares han puesto a disposición los canales de comunicación para cualquier persona que pueda aportar información útil: en Cuba, el teléfono 7 8321484 de la DGACCRE, y para los residentes en Venezuela, los números del Consulado cubano 02129914635 y 04123332625.

Este suceso se enmarca en la tragedia que vive Venezuela, donde los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, ocurridos con apenas 39 segundos de diferencia, han dejado un saldo de más de 1 700 fallecidos y miles de heridos, además de cuantiosos daños materiales en varias regiones del país.

El Gobierno cubano ha mostrado su solidaridad con el pueblo venezolano y ha enviado una brigada de rescatistas para apoyar las labores de búsqueda y salvamento, mientras los colaboradores de la salud cubanos presentes en el país se han incorporado desde el primer momento a la atención de los damnificados.