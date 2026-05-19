La Patria honra a Martí

En la tarde de este 19 de mayo, el Memorial José Martí acogió el acto central por el aniversario 131 de la caída en combate de nuestro Héroe Nacional José Martí, y la entrega simbólica de las planillas del movimiento «Mi firma por la patria».

Presidieron la ceremonia, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; los miembros del Buró Político del Partido Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, y Manuel Marrero Cruz, primer ministro, junto a otros dirigentes del Partido, el Estado, la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones de masas y sociales, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior.

Foto tomada de Presidencia Cuba.