Juventud cubana renueva compromiso antimperialista

Hace 77 años, una noche de infamia marcó la noche de #Cuba, marinos estadounidenses, en un acto de desprecio, ultrajaron la estatua del Héroe Nacional José Martí aquella afrenta no quedó impune.

Al día siguiente estudiantes de la FEU, encabezados por Fidel Castro, marcharon frente a la embajada de los Estados Unidos en una propuesta que fue el grito de dignidad que marcó a toda una generación.

Hoy, la Unión de Jóvenes Comunistas y el Movimiento Juvenil Martiano junto al pueblo habanero regresaron al mismo lugar para proclamar su compromiso #Antiimperialista

Foto tomada de Cubadebate