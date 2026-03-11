Juventud cubana renueva compromiso antimperialista

Tomado de Cubadebate

Hace 77 años, una noche de infamia marcó la noche de #Cuba, marinos estadounidenses, en un acto de desprecio, ultrajaron la estatua del Héroe Nacional José Martí aquella afrenta no quedó impune.

 

Al día siguiente estudiantes de la FEU, encabezados por Fidel Castro, marcharon frente a la embajada de los Estados Unidos en una propuesta que fue el grito de dignidad que marcó a toda una generación.

 

Hoy, la Unión de Jóvenes Comunistas y el Movimiento Juvenil Martiano junto al pueblo habanero regresaron al mismo lugar para proclamar su compromiso #Antiimperialista

Foto tomada de Cubadebate

 

Tomado de la publicación digital del PCC.

Homenaje al capitán de la clase obrera cubana

El presidente de la Comisión Organizadora del Vigésimo segundo Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, Osnay Miguel Colina Rodríguez, encabezó el homenaje a Lázaro Peña González, en el aniversario 52 de su fallecimiento.
Tomado del periódico Invasor

Inauguran en Ciego de Ávila seis unidades quirúrgicas

El Comandante del Ejército Rebelde, José Ramón Machado Ventura, presidió la comitiva que inauguró las seis Unidades Quirúrgicas del Hospital General Docente Doctor Antonio Luaces Iraola, de Ciego de Ávila.
Tomado de Radio Mayabeque

Cambio de matriz energética en el sector del Transporte en Cuba

El cambio de matriz energética en el sector del transporte en Cuba es una realidad, impulsado por la necesidad de reducir la dependencia de combustibles fósiles .
