Morales Ojeda supervisa en Matanzas avances en soberanía energética y reparación de la Guiteras

El miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales Ojeda, realizó una visita de trabajo a la provincia de Matanzas, con el objetivo de supervisar los avances en materia de soberanía energética.

Durante su recorrido, Morales Ojeda evaluó de cerca los progresos en la instalación de fuentes renovables de energía, una de las prioridades del país para diversificar la matriz energética y reducir la dependencia de combustibles fósiles.

Asimismo, el dirigente constató las labores de reparación que se llevan a cabo en la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las principales plantas generadoras de electricidad en el occidente cubano, que recientemente sufrió una avería.

Román Pérez Castañeda, director general de la planta, explicó que la parada del jueves reciente tuvo su causa en un fallo en los tubos del economizador; en este momento se avanza en el cambio de tramos de tubo en el área, y se realizan controles radiográficos, refiere ACN.

En cuanto a pronósticos para la arrancada argumentó que, con atención al ritmo de trabajo sostenido, si las pruebas a realizar por protocolo indican resultados favorables sería posible la puesta en marcha en la tarde de este domingo, pero si las radiografías a las soldaduras y posterior prueba hidráulica señalan algún nuevo defecto, entonces se prolongaría la reparación hasta el lunes venidero en la mañana.

Foto: Tomada de ACN