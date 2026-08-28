Avería en la caldera deja fuera unidad seis de la termoeléctrica de Nuevitas

La unidad seis de la Central Termoeléctrica (CTE) 10 de Octubre, ubicada en el norteño municipio de Nuevitas, sufrió una avería en un tubo de la pared lateral derecha del horno, lo que provocó su salida del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) minutos después de haberse sincronizado, a las 5:23 p. m. del jueves.

El incidente, ocurrido debido a una sobrepresión en la caldera, fue confirmado por el ingeniero Luis Miguel Maure Mestril, jefe de planta en la CTE, quien ofreció detalles sobre el estado actual de la instalación y las acciones emprendidas por el colectivo de trabajadores.

“En estos momentos estamos ejecutando el drenaje de la caldera, paso imprescindible para poder acceder al punto exacto donde se produjo la rotura del conducto”, explicó. Agregó que, aunque el foco de la avería está localizado, existe la presunción técnica de que alguno de los tubos adyacentes pudiera presentar también un espesor reducido, lo que será verificado durante la inspección profunda que ya se prepara.

Especialistas de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas (EMCE) con sede en la propia “10 de Octubre” se alistan desde las primeras horas de este viernes para acometer la evaluación integral de los daños y los trabajos de reparación, que se extenderán a lo largo de la jornada, según precisó el directivo.

Sobre las posibles causas del siniestro técnico, Maure Mestril señaló que el contexto del fallo está relacionado con la inestabilidad registrada horas antes en el oriente del país.

Cabe recordar que, tras intensas labores de recuperación, la Unión Eléctrica (UNE) informó en sus perfiles oficiales en redes sociales, pasadas las 10:00 p. m. del jueves, que el SEN había quedado completamente restablecido. No obstante, la avería en la unidad de Nuevitas mantiene en vilo a los operadores del sistema, pues la central es clave para la estabilidad de la región centro-oriental.