Encabeza Díaz-Canel intercambio en Marianao por Día de la Defensa

En el contexto del Día Nacional de la Defensa, el presidente del Consejo de Defensa Nacional y primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo este viernes un exhaustivo intercambio con las estructuras de las zonas de Defensa del municipio Marianao, en la provincia de La Habana, con el propósito de constatar in situ la preparación operativa, la cohesión orgánica y el nivel de articulación de los órganos de dirección territorial ante escenarios de crisis o situaciones excepcionales.

A la jornada de trabajo, que tuvo como escenario la sede del Consejo de Defensa Municipal, acompañaron al mandatario el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández; el secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda; así como los ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior, generales de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera y Lázaro Alberto Álvarez Casas, respectivamente. Igualmente, formó parte de la comitiva el general de división José Amado Ricardo Guerra, secretario del Consejo de Ministros.