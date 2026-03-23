Distribuyen donativos de insumos médicos al sistema de salud en Cuba

Tomada del diario Granma. 

Los tripulantes de las embarcaciones de la delegación mexicana se sumarán a lo más de 600 activistas de una treitena de países que ya están en La Habana, y han cumplido un programa de entregas de donativos, también de diálogo y conocimiento compartido.

Uno de los propósitos esenciales ha sido donar medicamentos al sistema cubano de salud, ante las carencias derivadas del bloqueo de EE. UU. a Cuba.

La periodista Gisela García resumió el valor de estas entregas a instituciones hospitalarias.

Foto tomada del diario Granma.

Tomada de Misiones Diplomáticas de Cuba.

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Tomada de Cubainformación. 

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