Distribuyen donativos de insumos médicos al sistema de salud en Cuba

Los tripulantes de las embarcaciones de la delegación mexicana se sumarán a lo más de 600 activistas de una treitena de países que ya están en La Habana, y han cumplido un programa de entregas de donativos, también de diálogo y conocimiento compartido.

Uno de los propósitos esenciales ha sido donar medicamentos al sistema cubano de salud, ante las carencias derivadas del bloqueo de EE. UU. a Cuba.

La periodista Gisela García resumió el valor de estas entregas a instituciones hospitalarias.

Foto tomada del diario Granma.