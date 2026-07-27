Díaz-Canel: Cuba defiende la soberanía en un nuevo Moncada

En el acto central por el 26 de Julio, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, exaltó el sacrificio de la generación del centenario que no cedió ante la dictadura batistiana.

Recordó que este año coincide con tres hitos: el centenario de Fidel Castro Ruz, el cumpleaños 95 del general de Ejército Raúl Castro Ruz y el medio siglo de la primera celebración del 26 de Julio.

🇨🇺| En nuestro sitio web está disponible la versión taquigráfica oficial del discurso del Presidente @DiazCanelB, en el acto central por el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.#MiMoncadaEsLaPatriahttps://t.co/St1edoz0Xc — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) July 26, 2026

Además, subrayó que Cuba libra hoy una batalla histórica, un nuevo Moncada, y reafirmó que los cubanos defienden la soberanía y el derecho de decidir libremente cómo gobernarse.

Compartimos los detalles 👇

Foto de portada : Presidencia de Cuba