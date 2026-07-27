Díaz-Canel: Cuba defiende la soberanía en un nuevo Moncada

En el acto central por el 26 de Julio, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, exaltó el sacrificio de la generación del centenario que no cedió ante la dictadura batistiana.

Recordó que este año coincide con tres hitos: el centenario de Fidel Castro Ruz, el cumpleaños 95 del general de Ejército Raúl Castro Ruz y el medio siglo de la primera celebración del 26 de Julio.

Además, subrayó que Cuba libra hoy una batalla histórica, un nuevo Moncada, y reafirmó que los cubanos defienden la soberanía y el derecho de decidir libremente cómo gobernarse.

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Foto de portada : Presidencia de Cuba 

 

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