Canciller cubano agradece bicicletada en Bruselas en homenaje a Fidel y contra el bloqueo

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, agradeció al movimiento de solidaridad con Cuba en Bélgica, a eurodiputados, cubanos residentes y líderes sociales, por protagonizar una bicicletada por las calles de Bruselas, en homenaje al centenario del líder histórico Fidel Castro Ruz.

A través de su cuenta en la red social X, el canciller  destacó que desde la capital de Europa se escuchó la voz solidaria que denuncia el bloqueo genocida y las medidas de asfixia económica contra el pueblo cubano. “Frente a la hostilidad del gobierno estadounidense, #CubaNoEstáSola”, afirmó Rodríguez Parrilla en su mensaje.

La movilización, que recorrió varios puntos emblemáticos de Bruselas, buscó visibilizar el rechazo internacional a las sanciones impuestas por Washington y reafirmar el respaldo al archipiélago.

 

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