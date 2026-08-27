Industria petrolera apuesta por la ciencia y la innovación tecnológica

Tomada del periódico Trabjadores.

La industria petrolera cubana implementa ciencia e innovación tecnológica en procesos que aportan vitalidad energética limitada en sistemas de generación de electricidad aislados del país.

La refinación de materia prima nacional constituye una tarea estratégica, en un año en el que la nación solo ha recibido la importación de crudo enviada por el Gobierno de Rusia el 31 de marzo.

Excepto esa operación solidaria, Cuba no ha contado con combustibles para el Sistema Eléctrico Nacional, causa principal de los apagones prolongados y con valores elevados.

El periodista Bernardo Espinosa obtuvo detalles de una gestión que desde la resistencia apuesta por la autonomía energética del país.

 

Foto tomada del periódico Trabajadores.

Informaciones relacionadas

Afectación de 2130 MW para el horario pico en Cuba

El tiempo en Cuba: 26 de agosto de 2026

Implementan acciones para proteger subestaciones eléctricas en Artemisa

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
20:00 NTV EMISIÓN ESTELAR
20:45 DOCUMENTAL "HABLA UN CAMPESINO"
21:00 NOVENO INNING
● EN VIVO
21:30 EL SIGLO DE FIDEL
22:00 EL MUNDO AHORA

Más vistos

Avistan posible caída de objeto espacial en zona rural de Granma

Presidente de Cuba exhorta a continuar fortaleciendo la preparación para la defensa

Consejo de Estado de Cuba aprobó cuatro nuevos decretos leyes

Corazón verde