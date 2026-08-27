Industria petrolera apuesta por la ciencia y la innovación tecnológica

La industria petrolera cubana implementa ciencia e innovación tecnológica en procesos que aportan vitalidad energética limitada en sistemas de generación de electricidad aislados del país.

La refinación de materia prima nacional constituye una tarea estratégica, en un año en el que la nación solo ha recibido la importación de crudo enviada por el Gobierno de Rusia el 31 de marzo.

Excepto esa operación solidaria, Cuba no ha contado con combustibles para el Sistema Eléctrico Nacional, causa principal de los apagones prolongados y con valores elevados.

El periodista Bernardo Espinosa obtuvo detalles de una gestión que desde la resistencia apuesta por la autonomía energética del país.

Foto tomada del periódico Trabajadores.