Oscilación en líneas de transmisión deja sin electricidad al oriente de Cuba

Una oscilación en las líneas de transmisión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) provocó este jueves la salida de servicio de tres unidades termoeléctricas, lo que dejó desconectadas a las provincias de la región oriental del país, desde Holguín hasta Guantánamo.

Según informa la Unión Eléctrica UNE, las unidades afectadas son la Unidad 1 de la Central Termoeléctrica (CTE) Lidio Ramón Pérez “Felton”, ubicada en Holguín; la Unidad 6 de la CTE Diez de Octubre, en Las Tunas; y la Unidad 6 de la CTE Antonio Maceo, en Santiago de Cuba.