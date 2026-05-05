Cuba recibe respaldo internacional tras sanciones de Estados Unidos

En los últimos días, Cuba ha experimentado una ola de solidaridad global tras el anuncio, el primero de mayo, de nuevas medidas coercitivas unilaterales impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos.

Diversas voces de la comunidad internacional, entre ellas, altos cargos, organizaciones, cubanos residentes en el exterior e intelectuales, se manifiestan enérgicamente en rechazo a las sanciones, que refuerzan el cerco de Washington contra el archipiélago.

📌 La comunidad internacional ha expresado un sólido respaldo a #Cuba tras el anuncio de nuevas medidas coercitivas unilaterales por parte de la administración Trump. Sepa más 👇 🔗: https://t.co/6gjyK2nfFY pic.twitter.com/YrNIP7cOtL — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) May 5, 2026

A través de mensajes de condena difundidos en distintos foros y medios, los simpatizantes de la causa cubana reafirman el carácter soberano de Cuba y el derecho de su pueblo a decidir su destino sin injerencias externas.

Asimismo, denuncian que las recientes sanciones violan los principios del derecho internacional y atentan contra la soberanía de los Estados.

En este contexto, se multiplican los llamados a levantar el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto a Cuba, al tiempo que convocan a jornadas de movilización en favor de la paz y en contra de políticas unilaterales, consideradas por muchos como una forma de castigo colectivo.