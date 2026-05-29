Cuba reafirma unidad por Raúl y contra el bloqueo de Estados Unidos

Durante la tribuna abierta antimperialista celebrada este viernes en la provincia de Pinar del Río, la doctora Mayté Cabrera, especialista en Imagenología, exaltó al general de Ejército Raúl Castro Ruz, a quien calificó como depositario de «la esencia más genuina de la Revolución Cubana».

Destacó la capacidad de Raúl Castro para liderar desde la modestia y el ejemplo personal, valores que, señaló, han marcado su trayectoria al frente del proceso revolucionario. «El pueblo sabe que no hay doble moral», afirmó la especialista, y subrayó que el mérito del expresidente cubano radica en haber continuado la obra de Fidel Castro «con una fidelidad a toda prueba».

Resaltó, además, que Raúl ha demostrado a lo largo de su vida «el valor de la familia, la importancia de la modestia y la virtud de decir siempre las verdades por duras que sean». Sus palabras fueron recibidas con aplausos por los presentes, quienes coincidieron en reivindicar el legado del líder histórico de la Revolución en el contexto actual de desafíos para el país.

La especalista agregó: denunciamos al Gobierno de Estados Unidos que afecta el funcionamiento adecuado de nuestro sistema de Salud; mil 630 pacientes no se han podido operar por falta de recursos e insumos médicos, de ellos, 71 son niños y 365 padecen de cáncer, refiere ACN.

Un joven jurista, una doctora y la secretaria de la FMC, alzaron su voz en representación del pueblo de #PinardelRío en Tribuna Abierta de la Revolución . #LaPatriaSeDefiende pic.twitter.com/uLgtRZSDwV — Yamilé Ramos Cordero (@YamileRamosCord) May 29, 2026

Presidieron la actividad, Yamilé Ramos Cordero, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primera secretaria en la provincia, junto a Eumelín González Sánchez, gobernador de Pinar del Río.

A la tribuna asistieron, también, otros dirigentes del Partido, el Gobierno, la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), las organizaciones de masas y sociales, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, así como representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ministerio del Interior (Minint).

Foto: Dayam González.