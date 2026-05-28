Chequean marcha del proyecto arrocero Cuba-Vietnam

Foto tomada de la Agencia Cubana de Noticias. 

El proyecto conjunto Cuba-Vietnam para la producción arrocera muestra rendimientos agrícolas halagüeños en tierras de los municipios de Los Palacios y Consolación del Sur, como resultado de la relación histórica entre ambas naciones.

Esa experiencia, que ya lleva unas tres campañas, fue chequeada este jueves por el primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien intercambió con directivos de la empresa privada vietnamita Agri VMA y la Empresa Agroindustrial de Granos Los Palacios, donde se ejecuta.

Michel Ballate, director general de la entidad cubana, explicó que a 5.21 toneladas por hectárea asciende el rendimiento en áreas de la unidad empresarial de base Cubanacán, en Los Palacios, muy superior al obtenido hoy como media en el país.

 

Foto tomada de la Agencia Cubana de Noticias.

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