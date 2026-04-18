Concluye en La Habana V Coloquio Internacional Patria con llamado a la resistencia comunicacional

La quinta edición del Coloquio Internacional Patria concluyó hoy en La Habana después de tres jornadas de análisis sobre buenas prácticas comunicacionales e informativas.

El evento, que consolidó su espacio como foro de articulación para el pensamiento crítico del sur global, reunió a académicos, periodistas, activistas digitales y creadores de contenido comprometidos con la defensa de la soberanía narrativa frente a los embates de la desinformación y la colonización simbólica.

El acto, presidido por el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, cerró días intensos de pensamiento, debate y construcción colectiva en los que se examinaron las nuevas formas de guerra cognitiva, el impacto de los algoritmos en la opinión pública y las estrategias para construir una arquitectura mediática alternativa desde los pueblos del sur.

Durante la ceremonia de clausura, Rosa Miriam Elizalde, organizadora del evento y figura central de la articulación comunicacional cubana, enfatizó el significado histórico y político del encuentro, que este año volvió a coincidir con fechas de profundo simbolismo para la nación caribeña.

“Reafirmamos el carácter político, histórico y estratégico de este encuentro que rinde homenaje a la victoria de Girón y al líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro Ruz”, expresó.

En su intervención, Elizalde trazó una línea directa entre la primera gran derrota del imperialismo en América Latina y las batallas que hoy se libran en el ciberespacio. En ese sentido, elevó una condena explícita hacia las herramientas contemporáneas de dominación que operan desde la opacidad tecnológica.

“Condenamos el uso de arquitecturas algorítmicas, bloqueos, campañas de guerra psicológica y restricciones informativas y estrategias informativas de dominación”, agregó.

El cierre institucional del Coloquio estuvo a cargo de Yuniaski Crespo, jefa del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, quien en sus palabras de clausura destacó la evolución orgánica que ha experimentado este espacio desde sus inicios hasta convertirse en un referente ineludible para la militancia comunicativa internacional.

“Lo que comenzó hace unos años como un espacio comunicativo pequeño se ha convertido hoy en una referencia para los que vemos en la comunicación un campo de batalla de resistencia política”, acotó Crespo, subrayando la madurez alcanzada por el foro en su quinta convocatoria.

Durante tres días, La Habana se convirtió en un punto de encuentro para los que luchan contra la manipulación mediática y la colonización simbólica. Las sesiones de trabajo trascendieron el mero diagnóstico de los problemas para adentrarse en la socialización de buenas prácticas y herramientas concretas que permitan a los medios públicos, comunitarios y alternativos contrarrestar la hegemonía de las grandes corporaciones tecnológicas.

El Coloquio Patria reafirma la necesidad de articular una voz propia del sur global que sea soberana, crítica y organizada. Los participantes coincidieron en la urgencia de construir narrativas propias que reflejen las realidades, luchas y aspiraciones de los pueblos históricamente silenciados o tergiversados por los grandes monopolios informativos.

Hoy se consolida una plataforma, una red y una agenda de trabajo que trasciende estas tres jornadas, con compromisos de acción conjunta que se materializarán en los próximos meses a través de proyectos colaborativos de formación, producción de contenidos y monitoreo de la desinformación

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