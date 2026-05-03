Accidente de ómnibus en la Autopista Nacional deja 48 heridos, sin fallecidos

En la madrugada de este domingo un ómnibus Yutong que cubría la ruta La Habana-Guantánamo volcó en el tramo comprendido entre los kilómetros 172 y 176 de la Autopista Nacional, específicamente en el área conocida como Puente de las Cajas, provincia de Cienfuegos.

Como consecuencia del siniestro, resultaron heridas 48 personas, entre ellas siete menores de edad y tres lactantes, quienes reciben atención médica especializada en hospitales del territorio cienfueguero; de los lesionados, tres se reportan en estado crítico (código rojo). No se lamentan fallecidos.