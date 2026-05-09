Termoeléctrica Guiteras incrementa generación tras labores de mantenimiento

La Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, considerada la mayor y más eficiente bloque unitario en Cuba, logró elevar su potencia este jueves luego de su sincronización, a las 8:38 a.m., con el sistema electroenergético nacional (SEN), informó esta mañana Jorge Gómez, director de producción de la industria.

El reinicio exitoso de la unidad, tras un periodo de mantenimiento, constituye un paso crucial para aliviar las tensiones en el suministro eléctrico, sobre todo en el occidente del país, donde se concentran las mayores demandas.

Según explicó Gómez a la Agencia Cubana de Noticias, la unidad entrega actualmente unos 90 megawatts (MW) al SEN y pudiera escalar hasta los 200 MW al filo del próximo mediodía, en un proceso que todavía demanda máximo rigor técnico y el cual no está exento de riesgos.

En declaraciones a este medio, el directivo subrayó la cautela con que se desarrolla esta fase: “En estos momentos nos enfocamos en vigilar cada parámetro y corregir sobre la marcha cualquier defecto que pueda presentarse, además, buscamos ganar en calidad y presión de vapor para elevar la potencia”, comentó el especialista, quien resaltó la profesionalidad del equipo de trabajo que integran operadores, ingenieros y otros efectivos.

Precisó también que, durante la parada que inicialmente se estimó para un período de aproximadamente 96 horas, se repararon tuberías en caldera y, como suele ocurrir en este tipo de contingencias, se acometieron otras tareas no menos importantes como la inspección de válvulas y equipos auxiliares para un volumen total de alrededor de 300 acciones correctivas. El directivo destacó la complejidad de los trabajos ejecutados en un tiempo récord, lo que demuestra la capacidad de respuesta de los especialistas del sector.

En la reparación de la avería en la planta, reconocida como punta de lanza en la generación térmica en Cuba, participaron esta vez trabajadores de las empresas de mantenimiento a centrales eléctricas de Santa Cruz, el Mariel y de la propia instalación, un ejemplo de colaboración y solidaridad entre las diferentes entidades del gremio.

Ubicada en el occidente del país, donde se concentran las mayores cargas eléctricas, la CTE Guiteras destaca entre sus homólogas por consumir crudo nacional por oleoducto, sin necesidad de gastos por concepto de transportación, entre otras ventajas. Esta característica, unida a su alta eficiencia, la convierten en una pieza clave para la estabilidad del SEN, por lo que cada proceso de recuperación de su unidad es seguido con especial atención por los especialistas y la población.

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