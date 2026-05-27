Canciller cubano acusa a EE. UU. de quebrantar la paz

El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, intervino este martes en el debate abierto del Consejo de Seguridad de la ONU.

En la cita, el canciller denunció que Estados Unidos quebranta la paz y la seguridad internacionales. Además, calificó de ilegal  y arbitraria la acusación de Washington en contra del general de Ejército Raúl Castro Ruz.

De igual forma, condenó el recrudecimiento del bloqueo, el cerco energético y las amenazas de agresión a nuestro país por parte del Gobierno de la Casa Blanca.

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