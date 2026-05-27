Canciller cubano acusa a EE. UU. de quebrantar la paz

El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, intervino este martes en el debate abierto del Consejo de Seguridad de la ONU.

En la cita, el canciller denunció que Estados Unidos quebranta la paz y la seguridad internacionales. Además, calificó de ilegal y arbitraria la acusación de Washington en contra del general de Ejército Raúl Castro Ruz.

En debate abierto del Consejo de Seguridad sobre “La defensa de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y el fortalecimiento del sistema internacional centrado en la ONU”, denuncié que el gobierno de EEUU, en los hechos, está en una posición de… pic.twitter.com/YE4Ft26cIx — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 26, 2026

De igual forma, condenó el recrudecimiento del bloqueo, el cerco energético y las amenazas de agresión a nuestro país por parte del Gobierno de la Casa Blanca.

Detalles



