Presidente cubano rechaza acusación de EE. UU. contra Raúl Castro: «Solo evidencia soberbia y frustración del imperio»

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresó este miércoles a través de la red social X su rechazo contundente a la pretendida acusación contra el general de Ejército Raúl Castro Ruz, comunicada recientemente por el Gobierno estadounidense.

En su mensaje, Díaz-Canel calificó la acción como una muestra de «soberbia y frustración» que, según señaló, le provoca a los representantes del imperio «la inquebrantable firmeza de la Revolución Cubana y la unidad y fortaleza moral de su liderazgo».

La pretendida acusación contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, que acaba de comunicar el Gobierno estadounidense, solo evidencia la soberbia y la frustración que le provoca a los representantes del imperio, la inquebrantable firmeza de la Revolución Cubana y la unidad y… pic.twitter.com/0r0wV0kUX9 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 20, 2026

Díaz-Canel afirmó que se trata de «una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba». Asimismo, denunció que Estados Unidos «miente y manipula los sucesos alrededor del derribo de las avionetas de la organización narco-terrorista Hermanos al Rescate, en 1996».

El presidente cubano recordó que el 24 de febrero de 1996, «Cuba actuó en legítima defensa, dentro de sus aguas jurisdiccionales, tras sucesivas y peligrosas violaciones de nuestro espacio aéreo por connotados terroristas, de lo cual la administración estadounidense de turno fue alertada en más de una decena de ocasiones, pero hizo caso omiso de las advertencias y permitió las violaciones».

«La altura ética y el sentido humanista de su obra, derriban cualquier infamia que se pretenda levantar contra el General de Ejército Raúl Castro. Como jefe guerrillero y como estadista, ganó el amor de su pueblo, a lo que se suma el respeto y la admiración de otros líderes de la región y del mundo. Esos valores son su mejor defensa y un escudo moral, frente al ridículo intento de menoscabar su talla de héroe», concluyó Díaz-Canel.