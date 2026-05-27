Impulsan candidato vacunal HeberSaVax contra el cáncer pese al recrudecido bloqueo

Cuba no descansa en la búsqueda de nuevos medicamentos para la protección de su población, y lo hace en medio del recrudecido bloqueo de Estados Unidos con un impacto negativo en el sector de la Salud Pública.

Tal es el caso del candidato vacunal HeberSaVax, que tiene un prometedor papel en el enfrentamiento al cáncer. Sobre dicho fármaco se habló este martes en el habitual encuentro de la dirección del país con expertos y científicos de la Salud.

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Foto de portada tomada de la Presidencia de Cuba