Actualizan regulaciones sobre importación de equipos de telecomunicaciones en Cuba

El Ministerio de Comunicaciones de Cuba (Mincom) informó este jueves que fueron publicadas en la Gaceta Oficial de la República de Cuba las resoluciones 1 y 2 de 2026, las cuales actualizan el marco regulatorio para la importación, fabricación, autorización técnica, homologación, comercialización y uso de equipos, dispositivos y aparatos de telecomunicaciones y tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el país.

Ambas disposiciones, disponibles en el sitio oficial de la Gaceta (https://www.gacetaoficial.gob.cu/es), responden a la necesidad de actualizar normativas precedentes, adecuarse al nuevo Sistema Armonizado de Clasificación de Productos y perfeccionar los procedimientos para el control y uso ordenado del espectro radioeléctrico, en correspondencia con lo establecido en el decreto ley 35 de 2021.

Resolución 1/2026: equipos sin autorización técnica y procedimiento ante Aduana

La resolución 1/2026 deroga la anterior resolución 272/2015 y establece una clasificación actualizada de los equipos que pueden ser importados por personas naturales o jurídicas sin carácter comercial sin necesidad de autorización técnica previa. En este grupo se incluyen teléfonos celulares, computadoras portátiles (laptops), tabletas y memorias USB, entre otros dispositivos de uso cotidiano.

Asimismo, la norma define aquellos equipos que sí requieren dicha autorización, como routers, switches y walkies-talkies. Para estos casos, la resolución fija un plazo de respuesta de 15 días hábiles por parte de las autoridades competentes, y detalla el procedimiento a seguir en caso de retención de los equipos en las Aduanas de la República.

Resolución 2/2026: nuevo reglamento para importadores, fabricantes y donativos

Por su parte, la resolución 2/2026 deroga las resoluciones 132/2019 y 110/2020, y aprueba el nuevo Reglamento para la Autorización Técnica, Certificado de Homologación o de Aceptación de equipos destinados a importadores comerciales, fabricantes nacionales y personas que reciban donativos.

La norma establece plazos de 10 días hábiles para la tramitación de estos procesos, así como los costos asociados: 1 200 pesos cubanos (CUP) o 50 dólares estadounidenses, según corresponda. La vigencia máxima de los certificados otorgados será de cinco años.

Trámites en línea disponibles

El Ministerio de Comunicaciones recordó que las personas interesadas pueden acceder al sitio web oficial de la institución (https://www.mincom.gob.cu/es/tramites) para obtener información más detallada y realizar los trámites en línea de manera ágil y segura, en consonancia con los procesos de informatización de la sociedad cubana.