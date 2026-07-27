Regresa a Cuba Brigada Médica que ayudó a damnificados de terremotos en Venezuela

Con el deber cumplido arribó a la patria esta tarde la brigada del contingente internacional Henrry Reeve que prestó ayuda a los damnificados del terremoto en Venezuela ocurrido el pasado 24 de junio.

Al acto de bienvenida asistieron el jefe del Departamento de Atención al Sector Social del Comité Central del Partido Rolando Yero Travieso, la viceministra primera de Salud Pública Tania Margarita Cruz, la viceministra de Relaciones Exteriores Josefina Vidal y la jefa de la Unidad Central de Cooperación Médica Gretza Sánchez Padrón.

Foto tomada del perfil en Facebook de Gisela García Rivero.