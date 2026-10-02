Pódcast Desde la Presidencia analiza implementación de las transformaciones socioeconómicas

El pódcast “Desde la Presidencia”, que conduce el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, retomó sus transmisiones con el análisis del proceso de implementación de las transformaciones socioeconómicas aprobadas, en junio último, por la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Estuvieron invitados al espacio, el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, y la titular de Justicia, Rosabel Gamón Verde.

Se cierra -reflexionó el mandatario- un ciclo de diagnósticos, de propuestas y discusiones guiados por el Partido Comunista en sus últimos Congresos, de conjunto con análisis posteriores. Los cambios a los que está abocada la Isla, dijo, conforman “un proceso necesario para enfrentar creativamente el principal obstáculo al desarrollo económico, social y humano de nuestro país”.

Díaz-Canel subrayó que “estamos en un momento de urgencias, bajo condiciones de guerra contra Cuba”. El dignatario denunció que “se desarrolla una guerra multidimensional, una guerra que es económica, que es ideológica, que es cultural, y que también es comunicacional”.

El dignatario explicó que, como el estado de las Transformaciones fue analizado en el más reciente Consejo de Ministros, quiso invitar al espacio del podcast -en este primer capítulo de la segunda temporada de “Desde la Presidencia”-, al Primer Ministro de la República, y a la titular de Justicia, para compartir con el pueblo “los elementos fundamentales de los análisis que tuvieron lugar en el principal Órgano Ejecutivo de la nación”.

¿Qué se ha hecho; cuánto se ha avanzado y en qué momento estamos? ¿Qué respuesta podemos dar a quienes dicen que esto se va a quedar en papeles? El dignatario extendió tales interrogantes al Primer Ministro, quien, entre otras ideas, hizo alusión a los tres meses transcurridos desde que se diseñaron y se aprobaron las Transformaciones Económicas y Sociales, agrega Presidencia Cuba en su sitio web.