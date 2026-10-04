Organizaciones sindicales de otras naciones ratifican su apoyo a Cuba

El respaldo de más de un centenar de organizaciones sindicales y gremiales de América, Europa y Asia a la lucha cubana contra el bloqueo, fue ratificado esta jornada, cuando se acercan las fechas de debate y votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas del informe de la Isla sobre las brutales consecuencias del cerco imperial.

El miembro del Comité Central del Partido y secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Osnay Miguel Colina Rodríguez, los convocó a que impulsen el voto favorable de los gobiernos de sus países a la resolución cubana, para reiterar el rechazo mayoritario del mundo al bloqueo.