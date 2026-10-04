Organizaciones sindicales de otras naciones ratifican su apoyo a Cuba

El respaldo de más de un centenar de organizaciones sindicales y gremiales de América, Europa y Asia a la lucha cubana contra el bloqueo, fue ratificado esta jornada, cuando se acercan las fechas de debate y votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas del informe de la Isla sobre las brutales consecuencias del cerco imperial.

El miembro del Comité Central del Partido y secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Osnay Miguel Colina Rodríguez, los convocó a que impulsen el voto favorable de los gobiernos de sus países a la resolución cubana, para reiterar el rechazo mayoritario del mundo al bloqueo.

Informaciones relacionadas

Recibe Cuba ambulancias para la atención neonatal

Industria holguinera implementa acciones para generar producción y nuevos negocios

Notas culturales en Cuba

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
14:30 RECTA FINAL
15:00 SERIE HISTÓRICA "COLUMNA UNO"
15:30 EL MUNDO EN SIETE DÍAS
● EN VIVO
16:00 CUBAPERIODISTA CONVERSA CON MIRIAM RODRÍGUEZ BETANCOURT Y ANTONIO GÓMEZ DELGADO
16:30 CARIBE NOTICIAS

Más vistos

Canciller de Cuba sostuvo encuentro con el secretario general de la ONU Antonio Guterres

Tomada de Cubadebate. 

Recupera termoeléctrica Guiteras capacidad de generación tras reparaciones en caldera

Bruno Rodríguez denuncia nuevas medidas de EE. UU. contra Cuba

Destacan papel del movimiento sindical en las transformaciones económicas de Cuba