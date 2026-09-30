Destacan papel del movimiento sindical en las transformaciones económicas de Cuba

Cuba continúa su apuesta por la implementación de las transformaciones económicas refrendadas en la última sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Este martes concluyó en la sede nacional de la CTC un curso de posgrado sobre los retos y desafíos del movimiento sindical, así como su papel protagónico en este sentido.

Según informa el periodista Singh Castillo, el posgrado, quedó fijado el concepto de que las recientes transformaciones tienen como propósito supremo preservar a la Revolución y sus conquistas sociales, ante la escalada anticubana del Gobierno de los Estados Unidos.

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