Bruno Rodríguez denuncia nuevas medidas de EE. UU. contra Cuba

El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, expresó que las nuevas medidas de bloqueo de Estados Unidos contra Cuba pretenden obstaculizar el proceso de transformaciones económicas en curso.

Así lo manifestó este martes a través de su cuenta en la red digital X, al informar sobre las recientes artimañas contra el pueblo cubano anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro del país norteño.

El gobierno de EEUU emitió otra oleada de medidas de bloqueo contra el pueblo cubano. Entre ellas, eliminan los intercambios pueblo a pueblo y limitan aún más los académicos e investigativos. También, se refuerzan las prohibiciones para que entidades privadas de Cuba realicen… pic.twitter.com/wTbq5uNpX1 — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) September 29, 2026

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