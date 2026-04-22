Redimensionamiento del sector presupuestado en Cuba

El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, informó en su perfil en X que «la implementación del Programa de Gobierno ha priorizado en esta etapa el redimensionamiento del sector presupuestado, hoy con más de 2 600 unidades en el país.»

Además, destacó los beneficios del Decreto 127, » De las Instituciones Presupuestadas», publicado recientemente y que entrará en vigor el próximo 8 de mayo.

Esta norma, aseguró el Jefe de Gobierno, «permite flexibilizar la gestión y otorga mayor autonomía.»