Reconocen al colectivo de trabajadores de la empresa Cuba-Electrónica

Cuba-Electrónica, es una empresa exportadora e importadora perteneciente al Ministerio de Industrias, con experiencia en la comercialización e importación de materias primas para el trabajo industrial y la transición energética en Cuba. Este miércoles, a propuesta del Secretariado del Sindicato Nacional de Trabajadores de Industrias, la Comisión Organizadora al XXII Congreso de la CTC entregó la Condición de Colectivo Vanguardia Nacional, y sus trabajadores patentizaron su cita con la Patria el Primero de Mayo.