Reconocen al colectivo de trabajadores de la empresa Cuba-Electrónica

Cuba-Electrónica, es una empresa exportadora e importadora perteneciente al Ministerio de Industrias, con experiencia en la comercialización e importación de materias primas para el trabajo industrial y la transición energética en Cuba. Este miércoles, a propuesta del Secretariado del Sindicato Nacional de Trabajadores de Industrias, la Comisión Organizadora al XXII Congreso de la CTC entregó la Condición de Colectivo Vanguardia Nacional, y sus trabajadores patentizaron su cita con la Patria el Primero de Mayo.

Concluyó en Cuba el taller académico “Girón, 65 años de la gran victoria contra el imperialismo”

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Este miércoles concluyó en el Centro Fidel Castro Ruz, el taller académico “Girón, 65 años de la gran victoria contra el imperialismo”. Durante dos jornadas, historiadores, combatientes y periodistas desmontaron, una a una, las mentiras del imperio y reivindicaron la primera gran derrota militar de Estados Unidos en América Latina.
Lizet Márquez Gómez
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Estudiantes de Cuba realizan ejercicio de preparación para la defensa

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Con entusiamo juvenil se desarrolló en La Habana un ejercicio conjunto de preparación para la defensa, protagonizado por estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Orden Carlos J. Finlay y la Universidad de Ciencias Médicas de la capital.
Redacción Caribe
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Promueven en Cuba equidad de género en las ciencias agrícolas, ingenierías y las matemáticas

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Promover la equidad de género en las ciencias agrícolas, además de las ingenierías y las matemáticas, es el propósito de un proyecto con colaboración internacional, que involucra a tres universidades de Cuba.
Abdiel Bermúdez Bermúdez
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