Cadena logística nacional garantiza refinación de petróleo donado por Moscú ante cerco petrolero

Los derivados obtenidos del procesamiento de las 100 000 toneladas de crudo donadas por la Federación de Rusia —gasolina, diésel, fuel oil y gas licuado de petróleo— ya se encuentran en fase de distribución activa hacia todo el territorio nacional, lo que ha permitido comenzar a reducir las afectaciones al servicio eléctrico y aliviar el déficit de combustible en sectores críticos como la salud y la generación distribuida.

Irenaldo Pérez Cardoso, director adjunto de la Unión Cuba-Petróleo (Cupet), ofreció detalles sobre el estado del refinado que se ejecuta en la Refinería Camilo Cienfuegos.

El directivo explicó que la transformación del hidrocarburo en productos utilizables es un proceso continuo que se extiende entre 12 y 15 días, motivo por el cual tanto la producción como la posterior logística de entrega se están realizando de forma escalonada y sin interrupciones.

“Cada día se certifica un nivel de producción que inmediatamente comienza su recorrido hacia los centros de consumo”, precisó Pérez Cardoso.

El director adjunto de Cupet fue claro al dimensionar el impacto real de esta asistencia. Señaló que la totalidad de los derivados que se obtendrán de este cargamento permitirá cubrir alrededor de un tercio de la demanda nacional durante un mes aproximadamente, por lo que, aunque representa un alivio sustancial, no elimina por completo las dificultades acumuladas en el sector.

“No resuelve todo el problema energético, pero constituye un respiro importante en medio del cerco energético impuesto”, afirmó.

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