Sincroniza Granma primer parque solar con acumulación por baterías al Sistema Electroenergético Nacional

Con capacidad para generar cinco megawatt (MW) y un megawatt de acumulación a partir de baterías, el parque solar fotovoltaico Las Villegas, ubicado en el municipio de Guisa, en la provincia de Granma, aporta desde el pasado día 10 al Sistema Electroenergético Nacional (SEN) tras su sincronización, en un paso significativo para el avance de la estrategia cubana de cambio de matriz energética.

El ingeniero Henry Silvera Cabrera, director de organización y sistemas de la Empresa Eléctrica en el territorio, detalló a la prensa que el emplazamiento es el primero equipado para acumular energía y el segundo de su tipo en el oriental territorio, característica que le confiere un valor añadido al permitir una mayor estabilidad en la entrega al sistema durante los picos de demanda o en ausencia de luz solar.

El directivo precisó que otro parque de igual potencia de generación se encuentra en la localidad de Yara y está en explotación desde el 11 de octubre de 2025, por lo que la provincia consolida un corredor energético basado en fuentes limpias en su geografía llana.

Ambas inversiones forman parte del programa de 120 MW donados a Cuba por la República Popular China, una cooperación que se materializa en obras concretas para aliviar el déficit de generación eléctrica que afecta a la nación caribeña, agravado por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense y las limitaciones en el acceso a combustibles.

Sito en la comunidad rural de igual nombre, «Las Villegas» cuenta con dos inversores de 2,50 megawatt y un total de nueve mil 048 paneles fotovoltaicos, informó en su perfil de la red social Facebook la Empresa Eléctrica de Granma, infraestructura que aprovecha las favorables condiciones de radiación solar de la región oriental para inyectar energía limpia al SEN.

Como parte de la estrategia nacional para el cambio de la matriz energética en la mayor de las Antillas, en el transcurso del año 2025 la provincia inauguró tres parques solares de 21,87 MW en los municipios de Bayamo, Niquero y Río Cauto, y un cuarto emplazamiento similar en Manzanillo, en febrero del actual 2026, lo que evidencia la aceleración del cronograma de montaje de estos sistemas de generación distribuida.

En años anteriores fueron construidos en territorio granmense seis obras similares, que en conjunto generan 18,8 MW y que, sumadas a las más recientes, incrementan notablemente el aporte de las fuentes renovables a la demanda provincial.

La obtención de electricidad a partir de la luz solar evita el uso de combustibles fósiles y reduce la contaminación en beneficio del cuidado del medio ambiente, un objetivo priorizado dentro de la Tarea Vida, el plan del Estado cubano para enfrentar el cambio climático.

Otra fuente renovable de energía que se emplea en Granma desde hace tiempo es la hidráulica, mediante mini hidroeléctricas construidas en corrientes de agua de zonas montañosas de la Sierra Maestra, y pequeñas centrales eléctricas situadas al pie de represas, como las existentes en los embalses de Cautillo y Buey, que complementan la generación solar en los períodos lluviosos y contribuyen a la soberanía energética de las comunidades más apartadas del territorio.