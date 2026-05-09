Rechaza la ACNU nuevas sanciones de EE. UU. contra Cuba

La Asociación Cubana de las Naciones Unidas rechazó este viernes las medidas coercitivas unilaterales anuncidas recientemente por la Casa Blanca.

Mediante una declaración, la entidad denunció el impacto de las acciones que recrudecen el bloqueo económico, comercial, financiero y tecnológico, ahora también extendido al plano energético.

La ACNU señaló que las sanciones estadounidenses violan la Carta de las Naciones Unidas, en particular, los principios de igualdad soberana y de libre determinación de los pueblos.

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