Encabeza Díaz-Canel jornada de preparación por el Día Nacional de la Defensa

El presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, asistió este viernes a la jornada de preparación por el Día Nacional de la Defensa, en la Zona de Defensa «Latinoamericano», del municipio capitalino del Cerro.

Lo acompañaron el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández; los generales de cuerpo de Ejército, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Álvaro López Miera y el titular del Ministerio del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, todos miembros del Buró Político.

Estuvieron presentes, además, el miembro del Comité Central y jefe del Ejército Occidental Ernest Feijóo Eiró, junto a otras autoridades de la capital.

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