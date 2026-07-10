Presidente de Cuba recibe a canciller Bruno Rodríguez tras histórica votación en la ONU

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió en la madrugada de este viernes en el aeropuerto internacional José Martí al canciller Bruno Rodríguez Parrilla, luego de la histórica sesión de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Durante el foro, el mundo reclamó, en mayoría, el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra el archipiélago.

Acompañado por el viceministro primero de Relaciones Exteriores, Gerardo Peñalver Portal, el mandatario dio la bienvenida al jefe de la diplomacia cubana y calificó la jornada del pasado 7 de julio como “una victoria de gran connotación en medio de la difícil situación que vive Cuba”, bajo la política hostil del Gobierno estadounidense, recrudecida a niveles nunca vistos con la imposición de un cerco energético, sanciones secundarias y amenaza de agresión militar.

Díaz-Canel y Rodríguez Parrilla dialogaron sobre los detalles de esa jornada trascendental, en la que 136 países votaron a favor de llevar a debate de la Asamblea General las inhumanas consecuencias del bloqueo a toda una nación, y nueve lo hicieron en contra.

Una vez más, la verdad del pueblo cubano y la fuerza del derecho internacional se hicieron sentir en ese espacio, considerado el principal órgano deliberativo y representativo de la ONU.

Informaciones relacionadas

Encabeza Díaz-Canel jornada de preparación por el Día Nacional de la Defensa

El tiempo en Cuba: calor y algunas lluvias

Defienden autonomía de las empresas y protagonismo de sus trabajadores

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
18:00 LA PUPILA ASOMBRADA
19:00 CUBAVISIÓN DEPORTES
19:30 CONTEXTOS
● EN VIVO
20:00 NTV EMISIÓN ESTELAR
20:45 INFORMATIVO DE LA CIENCIA CUBANA

Más vistos
Foto tomada de Cubadebate.

Publican en Cuba Decreto 153, reglamento de la Ley de la Inversión Extranjera

Presidente de Cuba recibe a canciller Bruno Rodríguez tras histórica votación en la ONU

Cuba denunció ante la ONU el impacto humanitario negativo del bloqueo de Estados Unidos

tomada del perfil en X de Bruno Rodríguez Parrilla. 

Canciller de Cuba dialoga con secretario general de la ONU