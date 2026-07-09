Canciller de Cuba dialoga con secretario general de la ONU

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, se reunió este jueves en Nueva York con el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, en el contexto de su visita para denunciar ante la Asamblea General las consecuencias del bloqueo de Estados Unidos.

Me reuní con el Secretario General de @ONU_es, @antonioguterres, durante mi visita a Nueva York. Le agradecí por esta nueva oportunidad de saludarlo y compartir la realidad que enfrenta a diario el pueblo de #Cuba, debido al criminal cerco energético, el bloqueo recrudecido y… pic.twitter.com/YPKhxOmDv7 — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) July 9, 2026

Foto tomada del perfil en X de Bruno Rodríguez Parrilla.