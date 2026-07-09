Canciller de Cuba dialoga con secretario general de la ONU

tomada del perfil en X de Bruno Rodríguez Parrilla. 

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, se reunió este jueves en Nueva York con el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, en el contexto de su visita para denunciar ante la Asamblea General las consecuencias del bloqueo de Estados Unidos.

Foto tomada del perfil en X de Bruno Rodríguez Parrilla.

Informaciones relacionadas

Encabeza Díaz-Canel jornada de preparación por el Día Nacional de la Defensa

El tiempo en Cuba: calor y algunas lluvias

Presidente de Cuba recibe a canciller Bruno Rodríguez tras histórica votación en la ONU

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
18:00 LA PUPILA ASOMBRADA
19:00 CUBAVISIÓN DEPORTES
19:30 CONTEXTOS
● EN VIVO
20:00 NTV EMISIÓN ESTELAR
20:45 INFORMATIVO DE LA CIENCIA CUBANA

Más vistos
Foto tomada de Cubadebate.

Publican en Cuba Decreto 153, reglamento de la Ley de la Inversión Extranjera

Presidente de Cuba recibe a canciller Bruno Rodríguez tras histórica votación en la ONU

Cuba denunció ante la ONU el impacto humanitario negativo del bloqueo de Estados Unidos

tomada del perfil en X de Bruno Rodríguez Parrilla. 

Canciller de Cuba dialoga con secretario general de la ONU