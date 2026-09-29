Reafirma Cuba sus lazos históricos con la comunidad afroamericana

El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, se reunió con miembros de la delegación de líderes afroamericanos del Instituto del Mundo Negro del Siglo 21 – Diálogo de Unidad Panafricana, en un encuentro que reafirmó los históricos lazos entre Cuba y esa comunidad.

Así lo informó el canciller en su cuenta en la red digital X, donde precisó que la reunión se celebró en la sede de la Misión Permanente de Cuba en Nueva York.

Rodríguez Parrilla detalló, además, que en la cita dialogó sobre la realidad actual de la Isla, marcada por el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos. Asimismo, intercambió opiniones sobre temas de interés mutuo.

El jefe de la diplomacia cubana subrayó que este intercambio reafirmó los históricos lazos con la comunidad afroamericana y aseguró que son parte de nuestra memoria compartida e identidad.

“Este intercambio reafirmó los históricos lazos con la comunidad afroamericana; son parte de nuestra memoria compartida e identidad”, escribió el ministro en X.

La reunión se enmarca en los vínculos de Cuba con organizaciones y líderes afroamericanos, una relación que La Habana ha calificado como expresión de hermandad, solidaridad y raíces comunes.

El diálogo con el Instituto del Mundo Negro del Siglo 21 – Diálogo de Unidad Panafricana permite abordar temas de la agenda panafricana y de la lucha contra la discriminación racial, así como intercambiar sobre los desafíos que enfrenta la Isla.

Cuba ha denunciado de manera reiterada el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, que afecta a todos los sectores de la sociedad y constituye el principal obstáculo para el desarrollo del país.