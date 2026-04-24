Reafirma Cuba en comité de la ONU su compromiso con la equidad social

La vice primera ministra de la República de Cuba, Inés María Chapman Waugh, encabezó la delegación que presentó en Ginebra el informe periódico correspondiente al período 2018-2023 ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), ocasión en la que ratificó el inquebrantable compromiso de la nación caribeña de enfrentar todas las formas de racismo y discriminación racial.

Según precisó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex, Chapman expuso los principales elementos del documento y subrayó que, pese al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, así como las crecientes presiones externas, Cuba ha mantenido el pleno cumplimiento de sus compromisios internacionales y ha avanzado significativamente en su actualización legislativa e institucional.

Durante su intervención inicial, la también presidenta de la Comisión Nacional para la lucha contra el racismo y la discriminación racial “Color Cubano” señaló que la presentación se produce en un contexto particularmente complejo, marcado por una nueva escalada del gobierno estadounidense, incluyendo un cerco a los suministros de combustible y la reciente Orden Ejecutiva del 29 de enero, que calificó como un intento de provocar un estallido social.

Chapman destacó que, de las 38 recomendaciones emitidas por el Comité en 2018, La Habana ha implementado total o parcialmente 35, lo que representa un 92 por ciento. Asimismo, informó sobre la adopción en 2019 del Programa nacional contra el racismo y la discriminación racial “Color Cubano”, la nueva Constitución de 2019, y el fortalecimiento de la representación de personas negras y mulatas en la Asamblea Nacional del Poder Popular, que alcanza actualmente cerca del 45 por ciento.

Con fuerte respaldo internacional, sesionará en modalidad virtual la 44 edición de FitCuba 2026

  • Sin comentarios
Con la mirada puesta en superar todas las expectativas y en demostrar la pujanza del sector turístico cubano frente a las actuales circunstancias, la edición virtual de la Feria Internacional de Turismo FitCuba 2026 arrancó con rotundo éxito de convocatoria, informaron este jueves fuentes del Ministerio de Turismo (Mintur).
Redacción Caribe
Leer más

Periodistas cubanos estampan su firma por la patria en la sede de la Upec

  • Sin comentarios
Una representación de la membresía de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec), llegó este viernes a la sede nacional de la organización gremial para sumarse al movimiento “Mi firma por la patria” que se desarrolla por estos días en el país.
Redacción Caribe
Leer más

Contribuyen grupos electrógenos de Camagüey al SEN con crudo ruso procesado en Cienfuegos

  • Sin comentarios
Los emplazamientos de grupos electrógenos de diésel y fuel oil de la provincia de Camagüey aportan en estos días al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) con esos derivados del crudo procedente de donación de la Federación Rusa, tras el proceso industrial ejecutado en la refinería de Cienfuegos, lo cual ha permitido fortalecer la generación en horarios críticos y disminuir el impacto de los apagones en la población.
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
17:30 DOCUMENTAL ¨VAMOS A CAMINAR POR CASA¨
18:00 NOTICIERO CULTURAL
18:30 MESA REDONDA
● EN VIVO
20:00 NTV EMISIÓN ESTELAR
20:45 FARVISION

Más vistos

Llegan a hospitales pediátricos de La Habana y otras seis provincias concentradores de oxígeno donados por Unicef

Entra en vigor nuevo decreto ley de Aduanas para fortalecer control fronterizo y agilizar comercio en Cuba

Confirman encuentro entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos

¨Mi firma por la Patria¨ convocó la sociedad civil cubana en el contexto de Patria