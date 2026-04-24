Reafirma Cuba en comité de la ONU su compromiso con la equidad social

La vice primera ministra de la República de Cuba, Inés María Chapman Waugh, encabezó la delegación que presentó en Ginebra el informe periódico correspondiente al período 2018-2023 ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), ocasión en la que ratificó el inquebrantable compromiso de la nación caribeña de enfrentar todas las formas de racismo y discriminación racial.

Según precisó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex, Chapman expuso los principales elementos del documento y subrayó que, pese al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, así como las crecientes presiones externas, Cuba ha mantenido el pleno cumplimiento de sus compromisios internacionales y ha avanzado significativamente en su actualización legislativa e institucional.

Durante su intervención inicial, la también presidenta de la Comisión Nacional para la lucha contra el racismo y la discriminación racial “Color Cubano” señaló que la presentación se produce en un contexto particularmente complejo, marcado por una nueva escalada del gobierno estadounidense, incluyendo un cerco a los suministros de combustible y la reciente Orden Ejecutiva del 29 de enero, que calificó como un intento de provocar un estallido social.

Chapman destacó que, de las 38 recomendaciones emitidas por el Comité en 2018, La Habana ha implementado total o parcialmente 35, lo que representa un 92 por ciento. Asimismo, informó sobre la adopción en 2019 del Programa nacional contra el racismo y la discriminación racial “Color Cubano”, la nueva Constitución de 2019, y el fortalecimiento de la representación de personas negras y mulatas en la Asamblea Nacional del Poder Popular, que alcanza actualmente cerca del 45 por ciento.