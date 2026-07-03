Sostuvo Esteban Lazo intercambio virtual con su homólogo de Angola

El miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de #Cuba, Esteban Lazo Hernández, sostuvo un intercambio virtual con su homólogo de la República de Angola, Adão Francisco Correia de Almeida. En el diálogo, las partes rememoraron la profunda amistad y hermandad entre los líderes históricos de ambos países, el comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el doctor Agostinho Neto, cuyo legado forjó los vínculos entrañables, fraternales e históricos entre los dos pueblos.