Sostuvo Esteban Lazo intercambio virtual con su homólogo de Angola

El miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de #Cuba, Esteban Lazo Hernández, sostuvo un intercambio virtual con su homólogo de la República de Angola, Adão Francisco Correia de Almeida. En el diálogo, las partes rememoraron la profunda amistad y hermandad entre los líderes históricos de ambos países, el comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el doctor Agostinho Neto, cuyo legado forjó los vínculos entrañables, fraternales e históricos entre los dos pueblos.

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