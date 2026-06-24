Pueblo de Cuba rinde tributo al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez

Este martes, en las provincias de Cuba y el municipio especial se realizaron ceremonias de homenaje póstumo al comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez. Desde la Isla de la Juventud, Artemisa y Mayabeque versa el siguiente resumen.
Este martes, en las provincias de Cuba y el municipio especial se realizaron ceremonias de homenaje póstumo al comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez. Desde la Isla de la Juventud, Artemisa y Mayabeque versa el siguiente resumen.
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