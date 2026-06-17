Proyecto Sembrando Vida llega a cinco municipios de Guantánamo

La segunda fase del proyecto Sembrando Vida, impulsado por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), beneficiará a más de 2000 campesinos de cinco municipios de la provincia de Guantánamo, en el extremo más oriental de Cuba, como parte de un programa destinado a mejorar la soberanía alimentaria y las condiciones de vida en las comunidades rurales del territorio.

Esta nueva etapa del proyecto triplica la cantidad de participantes con respecto a la primera fase, desarrollada anteriormente en las provincias de Artemisa y Mayabeque, donde se obtuvieron resultados positivos en el fortalecimiento de las capacidades productivas y la recuperación de suelos degradados. Los productores guantanameros recibirán recursos y paquetes tecnológicos que les permitirán aumentar la productividad en sus tierras y fomentar prácticas agrícolas sostenibles.

La iniciativa se inserta en los esfuerzos del Gobierno cubano por alcanzar mayores niveles de soberanía alimentaria y sostenibilidad agrícola, en un contexto de desafíos económicos y climáticos que afectan al sector agropecuario.

La cooperación internacional en el ámbito agroalimentario refuerza el compromiso compartido por ambas naciones en el desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria, en un momento en que Cuba prioriza la producción de alimentos como uno de los ejes estratégicos de su desarrollo económico y social.

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