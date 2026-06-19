Díaz-Canel: Cuba vive las horas más difíciles y tenemos el deber de salvarla

Tomada de Cubadebate.

Al cierre de la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su X Legislatura, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, pronunció un discurso dirigido «fundamentalmente al heroico pueblo cubano», al cual —dijo — los diputados tienen «el deber y el honor de representar».

Díaz-Canel afirmó que el país atraviesa un momento excepcionalmente complejo. “Cuba, nuestra amada Cuba, vive las horas más difíciles de este siglo y tenemos la histórica responsabilidad de salvarla”, expresó.

En su intervención, insistió en la necesidad de cambios profundos, evocando el concepto de Revolución atribuido a Fidel Castro, al señalar que “es tiempo de cambiar todo lo que tiene que ser cambiado”.

El Presidente subrayó que la situación no responde únicamente a factores internos, sino también a un contexto global marcado por conflictos, crisis del multilateralismo y el uso del sistema financiero como “arma política”.

Tomada del periódico Sierra Maestra. 

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