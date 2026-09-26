Presidente de Cuba intercambia con cederistas destacados

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, destacó la importancia de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) como una organización fundamental en la defensa de la patria.

En un encuentro con líderes barriales, jóvenes y veteranos dedicados a esta labor, resaltó el papel activo y constante de los CDR en cada momento del proceso revolucionario.

Los CDR son “la organización más numerosa que tiene la Revolución”, pero a veces, de tanto decir CDR, “no nos damos cuenta de lo que implica el nombre, de que son los Comités de Defensa de la Revolución”, donde estamos todos los revolucionarios que defendemos esta patria, expresó el mandatario en una jornada donde compartió con decenas de cederistas destacados del país.

Escuchó las evaluaciones, las impresiones, la visión que ellas y ellos tienen de la participación en las organizaciones de base y el desarrollo de los procesos que se están llevando a cabo en el país, como el movimiento participativo Mi Barrio por la Patria, una iniciativa que surgió desde la Asamblea Nacional del Poder Popular; la Red Juvenil Comunitaria, liderada por la UJC, y la discusión e implementación de las 176 Transformaciones Económicas y Sociales en la comunidad, agrega Presidencia Cuba en su sitio web.

Díaz-Canel estuvo acompañado por el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, y por el Héroe de la República y coordinador nacional de los CDR, Gerardo Hernández Nordelo.

Foto: Estudios Revolución.