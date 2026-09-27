Recupera termoeléctrica Guiteras capacidad de generación tras reparaciones en caldera

En línea con el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) desde las 6:58 de la mañana de este domingo, la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras aporta ya 150 megavatios de potencia y ajusta parámetros para subir la carga, confirmó a la Agencia Cubana de Noticias Román Pérez Castañeda, director general de la planta reconocida como estratégica en la mayor de las Antillas.

En declaraciones telefónicas a este medio, el directivo precisó que la instalación pretende llegar a generar en el rango de 190 y 200 megavatios, como parte del proceso de recuperación y estabilización de su operación tras las afectaciones sufridas.

El más reciente colapso del SEN, acontecido el 18 de septiembre último, impactó negativamente en la CTE Antonio Guiteras; como consecuencia de las tensiones mecánicas generadas por la desconexión, la planta registró averías en caldera, lo que obligó a acometer labores de reparación.

En las reparaciones realizadas en el economizador, y otras tareas oportunas, participó personal de los talleres de la planta, brigadas de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas (EMCE) y de la Empresa de Servicios Técnicos Industriales (Zeti), quienes trabajaron de manera coordinada para restablecer la capacidad de generación del bloque unitario.

Fundada en 1988 por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, la CTE Antonio Guiteras, ubicada en la zona industrial de la ciudad de Matanzas, constituye una planta estratégica para el país por su ubicación y su capacidad de generación, a pesar de ser sumamente vulnerable al impacto del bloqueo económico y financiero de los Estados Unidos contra Cuba.

La firma francesa que diseñó, construyó y montó la planta fue adquirida por una transnacional norteamericana hace más de una década, situación que entorpece la adquisición de partes y piezas para reparaciones; pero, aunque la CTE Guiteras necesita un mantenimiento capital, no deja de ser punta de la lanza de la generación térmica en la isla.

El aporte sostenido de esta instalación resulta decisivo para la estabilidad del SEN y para la gradual recuperación del servicio eléctrico en el país, en un contexto marcado por limitaciones de combustible, insumos y recursos técnicos.

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