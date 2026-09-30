Sostiene canciller cubano encuentro con presidente de la Asamblea General de la ONU

El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, se reunió con el presiddente del octogésimo primer período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Jalilur Rahman.

Fui recibido por Khalilur Rahman, Presidente del 81 período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas @UN_PGA. Lo felicité por su reciente elección y conversamos sobre los resultados esperados bajo su mandato, en especial sobre la próxima presentación de la… pic.twitter.com/FjTxAuVNeH — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) September 29, 2026

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