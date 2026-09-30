Sostiene canciller cubano encuentro con presidente de la Asamblea General de la ONU

El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, se reunió con el presiddente del octogésimo primer período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Jalilur Rahman.

Los detalles en el siguiente vídeo 

 

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