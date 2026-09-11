Presidente de Cuba denuncia vigencia del terrorismo en aniversario de atentado a Torres Gemelas

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, evocó las reflexiones de Fidel Castro sobre los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, al cumplirse un cuarto de siglo de aquellos ataques.

A través de sus redes sociales, el mandatario sostuvo que las advertencias del líder de la Revolución cubana mantienen plena vigencia ante los conflictos y las políticas vioelntas que persisten en el mundo.

“Creo que este hecho tan insólito debiera servir para crear la lucha internacional contra el terrorismo”, afirmó Fidel en septiembre de 2001, aunque advirtió que ese combate no podía reducirse a eliminar a un terrorista “por aquí y otro por allá”, ni a emplear métodos similares que terminaran sacrificando vidas inocentes.

En sus declaraciones de entonces, defendió una estrategia internacional basada en la prevención, la cooperación y el respeto al derecho internacional. Según su planteamiento, el terrorismo no podía enfrentarse mediante represalias indiscriminadas, guerras o acciones que provocaran nuevas víctimas civiles.

“La lucha internacional contra el terrorismo no se resuelve eliminando a un terrorista por aquí y otro por allá; matando aquí y allá, usando métodos similares y sacrificando vidas inocentes”, expresó el dirigente cubano. Y añadió que el problema debía abordarse “poniendo fin, entre otras cosas, al terrorismo de Estado y otras formas repulsivas de matar”, así como a los genocidios y a las políticas contrarias a las normas morales y legales.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 dejaron cerca de 3 000 muertos en Nueva York, Washington y Pensilvania, y desencadenaron la denominada “guerra contra el terrorismo”, encabezada por Estados Unidos.

Un cuarto de siglo después de los ataques del 11 de septiembre, cobran renovada actualidad las palabras de #Fidel aquel día: «Creo que este hecho tan insólito debiera servir para crear la lucha internacional contra el terrorismo, pero…» 1/4 pic.twitter.com/k8E6qfq585 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) September 11, 2026

La invasión de Afganistán, la guerra de Irak y posteriores operaciones militares transformaron el panorama internacional y generaron un prolongado debate sobre los límites de la lucha antiterrorista, la soberanía de los Estados y la protección de la población civil.

En su mensaje, Díaz-Canel vinculó aquellas reflexiones con la historia de Cuba, país que, según cifras oficiales, ha sufrido durante más de seis décadas acciones terroristas de diversa naturaleza, con un saldo de más de 3 400 muertos y 2 099 lesionados.

La afirmación de Díaz-Canel se produce en un contexto marcado por las guerras en Gaza y Ucrania, el aumento de las tensiones geopolíticas y la persistencia de atentados contra civiles en distintas regiones.

Organismos internacionales han reiterado que la lucha contra el terrorismo debe ajustarse al derecho internacional humanitario y a las normas de derechos humanos, al tiempo que condenan tanto los ataques contra población civil como las represalias indiscriminadas.

A 25 años del 11 de septiembre, el debate planteado por Fidel Castro continúa vigente: cómo enfrentar el terrorismo sin reproducir la violencia que se pretende erradicar y cómo exigir responsabilidades por los crímenes contra civiles, independientemente de quién los cometa.

Para el Gobierno cubano, el cerco económico contra el archipiélago forma parte de esa discusión y representa un intento de “rendir por hambre” al pueblo.

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