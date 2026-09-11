Reafirman soberanía cubana en Día Nacional de la Defensa

En el contexto del Día Nacional de la Defensa, el municipio de Cotorro fue escenario de diversas actividades encabezadas por altos funcionarios del Gobierno cubano.

El evento contó con la presencia de Salvador Valdés Mesa, vicepresidente del Consejo de Defensa Nacional; Manuel Marrero Cruz, primer ministro y jefe del Órgano Económico y Social; y el general de cuerpo de ejército Roberto Legrá Sotolongo, viceministro primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y jefe del Estado Mayor General.

Foto: Estudios Revolución