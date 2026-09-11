Díaz-Canel destaca importancia de la defensa en su visita a Habana del Este

El presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó este viernes una zona de defensa en el municipio de Habana del Este con motivo del Día Nacional de la Defensa.

Estuvo acompañado por el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández; el secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda; y los generales de cuerpo de Ejército, Álvaro López Miera y Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior, así como el general de división José Amado Ricardo Guerra, secretario del Consejo de Ministros, todos miembros del Buró Político.

Foto: Estudios Revolución.

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