Presidente de Cuba agradece a países que apoyaron debate contra el bloqueo

En una sesión histórica de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los Estados miembros debaten el proyecto de resolución titulado «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba».

Desde La Habana, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, agradeció el apoyo de las 136 naciones que hicieron posible la realización del debate. En mensaje dirigido a la comunidad internacional, que «cada voto favorable es muestra de sentido de justicia y valentía».

En nombre del pueblo de #Cuba, agradezco a las 136 naciones del mundo que votaron en favor de llevar a debate de la Asamblea General de la ONU el #BloqueoGenocida contra toda una nación, y las amenazas de agresión militar. 1/2 pic.twitter.com/pjCD3qmsiN — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) July 7, 2026

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció este jueves desde la Asamblea General de la ONU lo que calificó como una «conducta inadecuada» de Estados Unidos y cuestionó las reglas de procedimiento que, a su juicio, permitieron una intervención sin carácter procesal del diplomático norteamericano.

Al hacer uso de su moción de orden, Rodríguez Parrilla aseveró que «sorprende que la presidencia de la Asamblea no haya llamado al orden, dado que el diplomático norteamericano realizaba una intervención sin carácter procesal».

Preguntó: «¿Sobre qué base, qué regla se está procediendo a sostener un debate sustantivo sin que la Asamblea General haya acordado un debate?».

Asimismo, cuestionó «sobre qué reglas de procedimiento se basa la conducta inadecuada de Estados Unidos y sobre qué base la Asamblea permite eso».